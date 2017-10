Terrorisme econòmic: pressions per canviar la seu social de les empreses catalanes

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 12:50 h

Seat assegura que "de moment" la situació política no té "cap impacte" sobre l'empresa

Després que el govern espanyol aprovés -el passat 6 d'octubre- un decret per tal d'impulsar que les empreses poguessin traslladar amb totes les facilitats la seva seu fora de Catalunya, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha denunciat ara una altra possible jugada en la guerra bruta econòmica de l'Estat. Ha dit Bassa que s'han produït "trucades directes" a empreses perquè canviïn la seu social fora de Catalunya.

"La majoria de les empreses que s'han posat en contacte amb el Govern ens han dit que ho feien d'una manera temporal per les pressions que rebien", ha assenyalat la consellera en roda de premsa a Tarragona. També ha avançat que estan investigant aquestes situacions i que faran públic "quines empreses han rebut les trucades i d'on les han rebut directament".

Pressions a Seat per traslladar la seu

El president del comitè d'empresa de Seat Martorell, Matías Carnero, ha reconegut en una entrevista a EITB que l'empresa rep pressions per traslladar la seu social fora de Catalunya. "El tema es va posar sobre la taula per les pressions, polítiques, entenc, o monàrquiques, no ho sé", ha afirmat Carnero.

Segons ha subratllat, però, la firma ha pres la decisió, d'acord amb els treballadors, de mantenir-se neutral en el conflicte entre Catalunya i Espanya, fet que vol dir que, de moment, no hi ha trasllat. Amb tot no ha amagat que la situació política "preocupa i força". I per bé que ha assegurat que de moment el conflicte entre Catalunya i Espanya no ha afectat les vendes ni la producció, no ha descartat que això pugui acabar passant.

Tot plegat després que l'empresa hagi congelat la presentació d'un nou model, un SUV de set places que ha de veure la llum el 2018. Carnero ha assegurat que la congelació no té tant a veure amb la preocupació pel moment polític, com pel fet que aquest tema ocupa bona part de l'atenció informativa, i en aquest escenari l'anunci del cotxe nou no hauria tingut l'impacte que perseguia l'empresa.

"Moltes pressions"

Sobre el canvi de seu, el president del comitè d'empresa ha afirmat que hi ha "moltes pressions" perquè es faci, i ha explicat, per exemple, que del futur de la fàbrica se'n parlava "el dia de les Forces Armades".

Carnero ha afirmat que a la fàbrica hi truca "tothom" i ha recordat que tant el Rei com Mariano Rajoy coneixen consellers del Consell d'Administració.

La situació política "no té cap impacte" sobre l'empresa

El president del comitè d'empresa de Seat ha afirmat, en tot cas, que les inversions i l'ocupació "estan garantides", i que la marca està en un moment "dolç" de vendes i de producció.





A la recerca de les empreses que canvien de seu



L'associació Empresaris de Catalunya ha enviat correus electrònics als seus socis per tal de saber si han traslladat les seus socials de les empreses fora de Catalunya.



Mireu q estan enviant els empresaris unionistes...@VilaWeb @elpuntavui @MonDiari @naciodigital @directe @maticatradio @agenciaacn @tv3cat pic.twitter.com/iMkJshzBui — Joan Canadell (@jcanadellb) October 18, 2017 Finalment ha assegurat que "de moment" la situació política no té "cap impacte" sobre l'empresa, però ha afegit que "això no vol dir que el mes que ve n'hi pugui haver".L'associació Empresaris de Catalunya ha enviat correus electrònics als seus socis per tal de saber si han traslladat les seus socials de les empreses fora de Catalunya.

