Aquesta és la resposta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy

Puigdemont ha dit a Rajoy que la declaració d'independència "encara està suspesa" però que es podria aixecar, "si es considera oportú, i votar formalment al Parlament".

El president de la Generalitat recorda a Rajoy que "el poble de Catalunya va decidir la independència" en el referèndum de l'1-O, amb un percentatge superior al que va guanyar el Brexit o al que va donar suport a l'Estatut d'Autonomia.

En la missiva, Puigdemont fa referència a l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, per afirmar que "la repressió" no ha fet més que augmentar i que davant la proposta continua de diàleg no s'ha reverit.

Així doncs, afirma que si no hi ha diàleg, es declararà la independència.