Espanya s'enfada amb Bèlgica per donar suport a la mediació a Catalunya

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 11:30 h

Critiquen les declaracions del primer ministre belga i afirmen estar "furiosos"

La premsa de Bèlgica ha informat que el gobierno s'ha queixat a l'ambaixador belga a Madrid per les declaracions que va fer el primer ministre belga Charles Michel en una entrevista. En elles, apostava per "la mediació internacional i europea" si es constata un "fracàs definitiu" del diàleg entre Catalunya i Espanya.

El govern espanyol s'ha posat en contacte amb l'ambaixador de Bèlgica a Madrid per avisar-lo que està "desconcertat" pels comentaris del primer ministre Charles Michel sobre la situació política a Catalunya, segons recullen aquest dijous els rotatius belgues 'De Morgen' i 'Het Laatste Nieuws'.



Segons expliquen, el govern espanyol està "furiós" per les respostes de Michel. "No entenem com un país veí pot fer unes declaracions que posen seriosament en perill les relacions bilaterals", diu el correu enviat pel govern espanyol a l'ambaixador belga.



També, segons 'De Morgen', troben "inacceptable" que el govern belga posi al mateix nivell un "govern regional" amb un govern de l'Estat. "Per aplicar la llei, atacs només cap al govern espanyol", continua.

En una entrevista al diari belga 'Le Soir', Michel assegura que la crisi catalana "posa a prova" la Unió Europea perquè està en joc "qüestions fonamentals com l'expressió del vot, d'opinió o l'ús de la força".