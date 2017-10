Així reaccionen els polítics a l'intercanvi epistolar entre Puigdemont i Rajoy

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 12:00 h

El gobierno activa el 155 davant la decisió de Puigdemont de portar la DI a votació al Parlament

Els polítics del Congrés i del Parlament reaccionen a la carta de Puigdemont i la resposta de Rajoy. El president de la Generalitat ha anunciat al gobierno que davant la repressió i la negació al diàleg, portarà la declaració d'independència perquè es voti formalment al Parlament. Per la seva banda, Rajoy sentencia que aplicarà el 155 i convoca una reunió de ministres dissabte per detallar les mesures que presentarà al Senat.

El diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, demana a Rajoy que "deixi el 155 en 'stand by'" i l'insta a "seure a parlar amb Puigdemont. El portaveu d'ERC al Congrés diu que Puigdemont ha "ratificat la voluntat de dialogar" a la seva carta i considera que és "una llàstima" que l'Estat "perdi una oportunitat" per negociar.



Per la seva banda, Pablo Iglesias, ha assegurat que és "preocupant" la decisió del gobierno d'aplicar el 155 quan "no hi ha hagut cap declaració d'independència". Ha titllat d' "irresponsable" el suport del PSOE al PP. També ha sentenciat que la suspensió d'autonomia "arrossegarà a més catalans a voler separar-se".



En la mateixa línia, el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech ha titllat d'"irresponsabilitat brutal" que l'Estat apliqui el 155 per una declaració "que no s'ha produït". A més, ha reclamat a Rajoy que accepti la proposta de Puigdemont per a celebrar una reunió entre els dos presidents. En contra, Albert Rivera, sobre la carta de Puigdemont, ha sentenciat que "en una democràcia europea un Estat de dret no pot acceptar xantatges". El líder estatal de C's ha dit que, "si l'Estat convoca eleccions al Parlament, hi haurà gent que intentarà impedir que la Guàrdia Civil entri als col·legis a posar-hi les urnes".

A Catalunya també hi ha hagut reaccions polítiques. El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha assegurat que el govern espanyol "està legitimitat per restablir" l'autogovern de Catalunya.



El portaveu parlamentari de CSQP, Joan Coscubiela, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al del govern espanyol, Mariano Rajoy, que deixin de "jugar al gat i al gos". Ha advertit el govern que la declaració d'independència "es pot proclamar però no aplicar". I avisa al gobierno sobre l'aplicació del 155: "Se sap com s'hi entra però no com se'n surt".

Tanmateix, la fins ara diputada de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha titllat aquest dijous de "ramonetisme" el contingut de la carta de Puigdemont, en una referència a l'expressió 'fer la puta i la ramoneta'. En una piulada a Twitter, Reguant només ha avalat el paràgraf on s'afirma que "el poble de Catalunya va decidir la independència l'1-O. I ha demanat la república catalana "ara".

