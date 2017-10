JxSí i la CUP ultimen la declaració d'independència

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 12:25 h

Els diputats de les dues formacions estan reunits al Parlament

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



JxSí i la CUP es reuneixen al Parlament per abordar la declaració d'independència de Catalunya, després que el gobierno anunciés que aquest dissabte es reunirà el Consell de Ministres per elaborar les mesures de la intervenció de l'autonomia de Catalunya.

La diputada de la CUP Mireia Boya en primer terme amb els diputats que lideren el grup parlamentari de JxSí, Roger Torrent i Lluís Corominas en la reunió de la Junta de Portaveus © Nuria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, DI, independència, moncloa, parlament, reunió

Els diputats de la CUP, Albert Botran, Mireia Boya, Gabriela Serra i Joan Garriga han entrat als despatxos de JxSí al voltant de les 10.15 d'aquest matí, minuts després de la resposta de Puigdemont al segon requeriment de la Moncloa.



JxSí i la CUP van anunciar dimarts que estaven ultimant la proclamació de la independència per fer-la efectiva "els pròxims dies" davant la hipòtesis que el gobierno aplicaria el 155.



Reunió també a Moncloa



Representants del PSOE i del govern espanyol es reuneixen a la Moncloa per acordar les mesures concretes sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, després que la carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha convençut l'executiu de Rajoy.



Segons fonts socialistes, la reunió s'està produint aquest matí i apunten que tot i no estan d'acord amb totes les mesures que planteja l'executiu de Rajoy, consideren que han d'estar al costat del govern espanyol perquè es tracta d'una qüestió d'estat.



El govern espanyol ha agraït aquest matí el suport dels diferents partits polítics amb qui s'està tancant en aquests moments "una resposta majoritària i consensuada al desafiament secessionista".

Notícies relacionades