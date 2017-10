La CUP fa una crida a concentrar-se davant la Delegació del Govern aquest dijous a les 18.00

Els cupaires acompanyen la convocatòria a Twitter d'una il·lustració de la silueta d'Espanya en la qual pot veure's a antidisturbis de la Policia Nacional actuant durant l'1-O, al costat de la qual criden a la mobilització d'aquest dijous i a la del dissabte a les 17.00 convocada per la Taula per la Democràcia.

La CUP ha fet una crida per a concentrar-se aquest dijous a les 18 hores davant la Delegació del Govern a Barcelona.

