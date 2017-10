Denuncien quatre guàrdies civils per arrencar senyeres i estelades d' Espolla, a l'alt empordà

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 15:15 h

Els agents, de paisà, s'han emportat banderes de cases particulars i també la de l'Ajuntament

Els Mossos d'Esquadra han denunciat quatre agents de la Guàrdia Civil que aquesta matinada s'han dedicat a arrencar senyeres i estelades de l'Ajuntament i cases particulars d'Espolla, a l'Alt Empordà.

Cap a quarts d'una de la nit, un veí d'Espolla ha escoltat un soroll a l'exterior i ha vist com quatre individus s'enfilaven a un balcó i s'enduien l'estelada que hi havia penjada.

L'home, que ha observat com el grup pujava a una furgoneta, s'ha apuntat la matrícula i ha alertat els Mossos d'Esquadra. La policia interceptar el vehicle poc després.

La furgoneta pertanyia a la Guàrdia Civil, tot i que no portava els distintius, i a dins, hi anaven quatre agents de paisà.



A més de despenjar estelades dels balcons de cases particulars, els guàrdies civils s'han enfilat al pal que hi ha davant l'Ajuntament i se n'han endut la senyera. L'alcalde ja ha presentat denúncia.

