La conversa entre Pedro Sánchez i Jean-Claude Juncker

Segons les mateixes fonts, en la reunió a Brussel·les, el líder del PSOE i el luxemburguès "han parlat" de Catalunya si bé no han concretat detalls."Hem trobat en Juncker el suport de les institucions europees [a la legalitat], que avui és més fort que mai", han informat des del partit. Inicialment estava previst que Sánchez fes declaracions als corresponsals però s'han cancel·lat.

