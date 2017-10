[Vídeo] La natura està amb Catalunya: una tempesta destrossa els furgons de la Policía

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 14:15 h

Troncs i branques d'abres bloquegen, també, la sortida dels vehicles policials

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El temporal que està afectant el Principat durant les últimes hores ha tingut conseqüències arreu del territori. Com sempre, algunes zones han quedat més afectades que d'altres pel vent, els aiguats i els llamps. És el cas de Salou que ahir va patir una forta tempesta. Un aiguat sediciós i tumultuós que va atacar els vehicles de la Policía Nacional Española.

Tal com es pot veure al vídeo, suposadament gravat per un agent de la Policía i publicat a Twitter per Mariangels Domènch, els cotxes van quedar completament bloquejats per les branques i els troncs dels arbres caiguts, fins i tot, alguns furgons van patir danys.

Notícies relacionades

Mentre grava, el suposat agent arriba a posar-li nom al temporal: "¡La tormenta puigdemont!", exclama.