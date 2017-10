Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 17:15 h

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dijous que "l'amenaça de declarar en qualsevol moment la independència de Catalunya fa inevitable que l'Estat iniciï els tràmits per aplicar l'article 155" de la Constitució.

En una roda de premsa a la seu del partit, Iceta ha assegurat que els socialistes volen que "tot allò que es disposi i es decideixi" respecte a Catalunya els pròxims dies serveixi per "recuperar l'autogovern, restaurar la legalitat i restituir la vigència de l'Estatut d'Autonomia". De fet, Iceta ho vol en el termini "més breu possible" i que serveixi també per convocar eleccions.



Arran de la carta que el Govern ha enviat a La Moncloa, el dirigent socialista ha retret a Puigdemont que no hagués dit d'entrada i "així de clar" que no es va declarar la independència el 10-O al Parlament; ara bé, creu que amb la missiva Puigdemont "comet un error gravíssim". "Amenaça de declarar la independència en qualsevol moment, ningú no pot apreciar sinceritat suficient en la seva apel·lació al diàleg mentre formula per escrit una amenaça de secessió", ha reblat Iceta.



"Perjudica" els catalans



Iceta, que considera que la carta que ha enviat Puigdemont a Rajoy no és la que es "mereixen" els catalans, ha advertit al bloc independentista parlamentari que "perjudica" els interessos dels catalans si manté un camí "unilateral".

De fet, el primer secretari del PSC, que sosté que així es fractura "socialment" Catalunya, ha "implorat i exigit" al Govern que "abandoni" la via independentista. "No demanem que renunciïn a un objectiu democràticament legítim però ens oposem a la via il·legal per assolir-lo", ha afegit Iceta en roda de premsa a la seu del partit.

A l'espera de l'aplicació "concreta" del 155 un cop passi pel Senat, Iceta ha demanat que mentrestant els governs català i espanyol "esgotin fins al darrere moment totes les possibilitats per al diàleg per evitar mals majors".



Buscar solucions polítiques



Així, i en una crida a buscar solucions polítiques a problemes polítics, Iceta ha afegit que encara s'és a temps per "evitar el desastre". Ara bé, Iceta, que ha qualificat la situació política de "molt delicada, molt extrema", ha evitat respondre com s'hauria de posicionar el PSC al Senat quan es voti l'aplicació del 155.

D'altra banda, Iceta també ha apuntat que finalment no van reunir-se els presidents dels grups parlamentaris tal com el dirigent socialista va demanar per carta a Puigdemont. "El president no ho va considerar oportú", ha explicat Iceta sense concretar com li va respondre el cap de l'executiu apel·lant a la confiança i a la discreció. "El president sempre disposa d'atendre'm i considerar propostes i opcions que li faig", ha resolt.

