Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 16:45 h

L'informe elaborat per la plataforma SomDefensores serà enviat a l'ONU

La plataforma Defensores, que agrupa diverses entitats de defensa dels drets humans, han presentat avui un informe que recull casos de violacions de drets que han viscut les ciutadanes per part de les autoritats i institucions públiques durant el mes de setembre i fins al 7 d’octubre. L'informe conclou que l'actuació de la policia nacional i la Guardia Civil durant la jornada de l'1-O buscava "generar por entre la població".

Entitats defensores dels drets humans han reiterat aquest dijous que la policia espanyola i la Guàrdia Civil van actuar l'1-O "seguint un patró" únic i determinat prèviament per tal de "fer por" als concentrats davant dels col·legis electorals. Acutació que titllen "d'intolerable".



L'actuació policial, que també han considerat "desproporcionada" i fins i tot "delictiva", ha provocat danys físics i psicològics a més de 900 persones a Catalunya. Amb tot això, els advocats han anunciat que portaran sis casos directament als jutjats, però demanen una investigació internacional independent i no descarten arribar als tribunals europeus.



La plataforma SomDefensores, que inclou la Federació Catalana d'ONG, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el centre Irídia per la defensa dels drets humans i l'ONG No Violència Activa (Novact), han elaborat aquest informe a partir del prop d'un centenar d'observadors que van desplegar aquell diumenge i de la informació que els ha arribat després.



De finals de setembre al 7 d'octubre 70 observadors, 20 coordinadors i 30 psicòlegs han recollit informació sobre 302 persones ateses en centres mèdics, 110 persones ateses per ells als centres de cada entitat a Barcelona i 154 persones que han contactat amb ells per aportar-los informació sobre actuacions policials irregulars.



En total tenen informació de 50 dels 90 col·legis electorals on van actuar la Guàrdia Civil o la policia espanyola, 16 dels quals a la ciutat de Barcelona.



L'informe s'elevarà a instàncies catalanes, espanyoles i internacionals com l'ONU, el Consell d'Europa, la Unió Europea, l'OSCE, el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges, a més dels jutjats i tribunals pertinents com el dels Drets Humans d'Estrasburg.