Un sindicat de la Guardia Civil reconeix que la situació dels agents a Catalunya és límit

Parla "d'esgotament" i "situació agònica" de les famílies

Gerard Sesé @gerardsese - Cada dia que passa la situació que vien els cossos policials desplaçats a Catalunya empitjora de manera preocupant. Sí ahir explicàvem que els agents que estan al vaixell del Piolín viuen entre escombraries, rates i pudor i es roben peces de roba els uns als altres, avui ha transcendit una carta d'un sindicat de la Guardia Civil dirigit al ministre d'Interior on s'exposa una realitat preocupant.

En un comunicat exigeixen al Ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, que s'efectiu de manera immediata un relleu dels agents desplaçats a Catalunya, "voluntaris no en faltaran" assegura.

La carta és molt dura amb el Gobierno, ja que demana que es respectin els agents, afirma que hi ha "malestar" a la Guardia Civil perquè s'ha assabentat per la premsa que s'ha allargat l'estada fins a l'1 de novembre. Expliquen que només tenen un dia de descans i que els policies estan ja "esgotats" a més de descriure una situació "agònica per les seves famílies".





A més, narren que els agents han "aguantant estoicament els escarnis als hotels" i el fet de viure "a barracons militars" hi recorden "la tensió laboral que suposa estar lluny de les famílies". Expliquen que els familiars tenen "dubtes sobre com estaran vivint per tot el que veuen als mitjans de comunicació".

