[Vídeo] El primer ministre belga gira la cara a Rajoy a la trobada d'avui a Brussel·les

De fet, el primer ministre belga ha passat dels requeriments de l'Estat espanyol i s'ha reafirmat sobre les seves posicions: "No hi ha cap incident, cap crisi, hi ha una dramatització mediàtica basada en els comentaris que mantinc i que suposo" explica el diari Le Soir.

A la trobada avui de líders europeus a Brussel·les, la salutació ha estat breu i distant. De fet, després de l'encaixada de mans, Michel ha girat la cara a Rajoy i se l'ha vist visiblement amb cara de circumstàncies.







