[Vídeo] Els dos herois independentistes que van passar desapercebuts al Camp Nou

Van saltar al terreny de joc amb samarretes reivindicatives

Gerard Sesé @gerardsese - Ni el resultat ni el joc van ser notícia al partit de Champions que va jugar el Barça ahir al Camp Nou. Molts aficionats i socis no van anar al camp per a protestar sobre la pèssima pancarta que va decidir desplegar la Junta Directiva del club i molts d'altres hi van anar per a cridar més que mai "independència" i "llibertat Jordis".

Però hi va haver dos protagonistes que, amb actitud heròica, van passar desapercebuts. Dos joves van intentar saltar al terreny de joc per aturar el partit i que tota Europa i el món pogués conèixer la realitat que es viu ara mateix a l'Estat espanyol: repressió a Catalunya i empresonaments per motius polítics.Són en Sergi i l'Àlex. Són germans, del Barça i independentistes. directe!cat ha pogut parlar amb ells i ens han explicat que volien reivindicar i ensenyar a la gran quantitat d'espectadors que té el Barça arreu del món el que està passant a Catalunya. Van saltar els dos alhora i ells mateixos es pensaven que més gent els seguiria però no va ser així. Un dels dos va poder arribar a tocar la gespa.Els dos germans portaven una samarreta blanca amb el missatge "Help Catalonia Save Europe". En declaracions a directe!cat han explicat que els després de ser placats pels agents de seguretat del club, els Mossos van obrir diligències i van aixecar acta dels fets, que és el procés avitual, que ara s'enviaran al Consejo de Deportes pel que expliquen que "la multa és bastant probable" i que és possible que els caiguin uns "3.000 euros a cada un".Expliqen que no són socis i que no volen que el Barça rebi cap sanció, sinó que volien fer difussió "del que està passant i per reivindicar la llibertat del poble català, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez". A més, en previsió de la multa, han fet un TotSuma (una web de micromessenatge) i que a més qui hi col·labori rebrà la samarreta amb la que van saltar. A més, si es supera la quantitat dels diners de les multes s'enviarà a Òmnium i l'ANC.