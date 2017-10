El Senat espanyol preveu celebrar el ple del 155 el 30 o 31 d’octubre

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 19:15 h

Fonts de la cambra alta diuen que no es tancarà el procés la setmana que ve, com estava previst

ACN.- El ple del Senat on s’ha d’aprovar el pla d’aplicació de l’article 155 de la Constitució no se celebrarà previsiblement la setmana que ve, sinó la següent. Fonts del Senat apunten com a data més probable el 30 o 31 d’octubre. El motiu són els procediments previs que comporta, començant per la necessitat que la convocatòria d’una comissió –podria ser la comissió general de les CCAA o una altra de mixta- que avaluï el cas abans d’enviar un nou requeriment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i traslladi la proposta al ple del Senat. El fet que el Consell de Ministres extraordinari que ha d’aprovar les mesures no tingui lloc avui dijous –com estava inicialment previst- sinó dissabte ha comportat un endarreriment del calendari inicial, que segons havien apuntat fonts de La Moncloa culminava dijous i divendres de la setmana que ve amb una aprovació del 155 en ple.

El desplaçament de Mariano Rajoy a Brussel·les per participar a la Comissió Europea dibuixa aquest nou mapa en el temps, que permet disposar d’uns quants dies més de marge per a qualsevol hipotètic canvi de situació abans de l’aprovació del 155. Rajoy no presidirà el Consell de Ministres fins dissabte, i això força a que la Mesa del Senat que ha de començar a tramitar el 155 no es pugui reunir com a mínim fins el mateix dissabte, tot i que fins i tot ho podria fer dilluns o dimarts de la setmana que ve.

Aquesta Mesa del Senat és la que ha d’avaluar la proposta d’intervenció del govern espanyol sobre Catalunya i qualificar-la abans de fer-la arribar a la comissió. La comissió, al seu torn, ha d'enviar un nou requeriment a Puigdemont on se li demanaria que aporti tot un seguit de documentació o al·legacions en relacions a les mesures que el govern espanyol proposa prendre en aplicació del 155.

Puigdemont pot demanar comparèixer, tot i que també es dona l'opció al president de designar, si ho considera procedent, la persona que assumeixi la representació d'aquests efectes. El Reglament del Senat i la Constitució no estableixen un termini per a rebre aquesta resposta, però fots del Senat apunten que es podrien donar 48 hores.

Un cop rebuda la resposta del president de la Generalitat o esgotat el termini, la comissió s’haurà de reunir novament en una sessió on caldrà fet un debat i votació sobre l'informe elaborat pel Consell de Ministres. La comissió també pot proposar "condicions o modificacions". El reglament del Senat tampoc estableix un termini per a aquests tràmits.

Aquest informe que surti de la comissió es debatrà, finalment, en el plenari del Senat. El reglament estableix que podran intervenir els portaveus de cada grup i que tindran dos torns d'intervenció d'un màxim de 20 minuts. L'aplicació del 155 s'hauria d'aprovar per majoria absoluta, com la que ja disposa el PP.