Segueixen les mobilitzacions per l'alliberament de Sànchez i Cuixart, avui sota la pluja

Última actualització Dijous, 19 d'octubre de 2017 20:45 h

150 persones s'han reunit davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per exigir llibertat pels presos polítics

150 persones s'han concentrat aquest dijous davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per reclamar la llibertat dels presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, empresonats aquest dilluns per ordre de l'Audiència Nacional acusats d'un presumpte delicte de sedició.

Els concentrats amagats de la pluja sota els paraigües durant l'acte reivindicatiu davant la delegació del govern a Barcelona © Andreu Rubert

Etiquetes empresonament Sànchez i Cuixart, mobilitzacions

Mig centenar de persones es concentren a Tarragona contra el 155 i per la llibertat dels “presos polítics”



Una cinquantena de persones s’han concentrat aquest dijous a la tarda davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona com a mostra de rebuig a la “recurrent” amenaça d’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del govern espanyol i per reclamar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La protesta, convocada pel Comitè en Defensa del Referèndum (CDR) de Tarragona a la plaça Imperial Tarraco, s’ha hagut d’escurçar per l’intens aiguat que queia a les set de la tarda a la ciutat. La portaveu del comitè local, Sara Maestre, ha reivindicat que, davant el caràcter “antidemocràtic” de l’executiu espanyol, el Govern ha de “moure fitxa”, aixecar la suspensió de la declaració d’independència i proclamar la República.

Notícies relacionades

Convocats pel Comitè de Defensa del Referèndum, els manifestants han aguantat l'intens ruixat que ha caigut al llarg de l'acte reivindicatiu i han cridat consignes a favor de l'alliberament dels líders de les entitats sobiranistes, a favor de la independència de Catalunya i en contra de la presència de la policia espanyola i la Guàrdia Civil a Catalunya.L'acte se suma al realitzat aquest dimarts al centre de Barcelona, que va reunir 200.000 persones, segons la Guàrdia Urbana i tot apunta que no serà l'últim per exigir l'alliberament dels presos polítics del procés, que ja han passat tres nits al centre penitenciari de Soto del Real, a Madrid. A les 22h., de fet, Crida per la Democràcia anunciarà futures accions directes per fer reaccionar l'Estat espanyol sobre la situació a Catalunya i -segur- per forçar l'alliberament de Sànchez i Cuixart.