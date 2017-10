Ros Mollet Mollet

19 d'octubre de 2017, 23.44 h

Ara m'agrada això, som·hi, que cada un tregui el que bonament pugui,

si fem compres al comptat, Visa i el banc perd negoci.

guardem calerons a casa, els que no tingui el banc, no podran especular, i no us penseu que es poca cosa,

si ho fem molts te efectes negatius a la economia especulativa.