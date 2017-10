La premsa espanyola unida per l'aplicació del 155

Atenció Sitgetans Sitges Sitges

20 d'octubre de 2017, 10.07 h

Passejant pel centre de Sitges, carrer Nou i carrer Major, he vist un individu amb una carpeta que portava un mapa imprès i un full amb files i columnes, tipus excel, i anotava en el mapa els llocs on hi havia estelades. Ara ho fan de forma més discreta. No se si una de les mesures del gobierno de España serà prohibir estelades o bé són policies o guardia civils que marquen objectius per treure-les de nit.