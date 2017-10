Què va fer la Guardia Civil durant onze hores a la comissaria dels Mossos a Lleida?

Els agents han demanat accedir a les gravacions de la centraleta de comunicacions de la policia catalana de Ponent durant la jornada del referèndum, unes hores abans i unes hores després, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). També han bolcat la informació dels telèfons mòbils de dos comandaments i un agent de la policia catalana. A més, el jutjat ha demanat documentació complementària. L'actuació l'han dut a terme sis agents de la Guàrdia Civil acompanyats d'un secretari judicial. La causa secreta investiga la suposada "inacció" dels Mossos i la desobediència a les ordres del TSJC d'impedir la celebració del referèndum. La investigació va començar ahir dimecres. Aquest matí, el mateix jutjat ha ordenat a la Guardia Civil que torni a entrar al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI). Dimarts passat la Guàrdia Civil també es va presentar a la seu de la central del 112 de Reus per buscar informació sobre l'1-O.

