Cues en molts caixers automàtics del país des de primera hora del matí

La ciutadania, com sempre, ha respòs de la millor manera. Des de primera hora del matí, les 8.00h, ja s'han pogut veure cues llargues als caixers de molts bancs d'arreu del país.

Twitter ha servit, un cop més, per compartir el moment. A través de la xarxa social i amb el hastag #LaForçadelaGent, molts ciutadans han compartit el moment de la retirada d'efectiu, que en moltes fotografies era de 155 euros.



També a la xarxa, s'ha vist el suport de molta gent que no viu a Catalunya i s'ha sumat a l'acció en protesta per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



La convocatòria també especificava que "si ets client de BANC SABADELL o CAIXABANK" la gent expressi el seu desacord amb "la decisió de traslladar la seu social fora de Catalunya".

L'acció s'emmarca en clau de protesta i reivindicació: "Nosaltres oferim Diàleg i l'Estat espanyol ha respost amb l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart".