Amb aquesta piulada, Pascal ha donat suport a la proposta de Crida per la Democràcia que insta a una retirada massiva d'efectiu aquest matí a retirar diners en efectiu dels "cinc principals" bancs i fer-ho "prioritàriament" de 8h a 9h o "durant tot el matí" d'aquest divendres.La diputada del PDeCAT ha reiterat que el poble català vol "construir un país de gent lliure". "Volem fer-ho en llibertat, respectant-nos", ha subratllat.

