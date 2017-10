Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - Repúbica de Catalunya Sentmenat - Repúbica de Catalunya

20 d'octubre de 2017, 11.32 h

183: 1751.Voltaire defineix Catalunya. http://www.histocat.com/index.html?msgOrigen=6&CODART=ART02412



"Catalunya, en resum, pot prescindir de l'univers sencer, i els seus veïns no poden prescindir d'ella".



"La Catalogne, enfin, peut se passer de l'univers entier, et ses voisins ne peuvent se passer d'elle". - Voltaire Jusqu'à plus! Va te faire foutre.



We no longer trust the EU.

