La Guàrdia Civil es presenta al CTTI

Divendres, 20 d'octubre de 2017

Busquen correus electrònics sobre l'1-O d'un comandament de Mossos de Ponent

Imatge exterior de la seu del CTTI a l'Hospitalet de Llobregat

Etiquetes 1-O, CTTI, Guàrdia Civil, independència, referèndum

La Guàrdia Civil s'ha presentat aquest divendres a primera hora al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per recollir els correus electrònics d'un comandament dels Mossos d'Esquadra de Lleida relacionats amb la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.



Segons han informat fonts judicials, l'entrada al CTTI s'ha produït en el marc de la investigació del jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida que investiga una suposada inacció de la policia catalana durant l'1-O per impedir la celebració del referèndum.



De moment, el cas es troba sota secret de sumari. Aquest dijous, agents del cos armat es van presentar a la comissaria dels Mossos a Lleida, on van estar-hi ´mes d'onze hores buscant informació sobre el referèndum.



Què busquen?



Concretament, van demanar les gravacions de la centraleta de comunicacions de la policia catalana de Ponent durant la jornada del referèndum, unes hores abans i unes hores després, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i també van bolcar la informació dels telèfons mòbils de dos comandaments i un agent de la policia catalana.



A més, el jutjat va demanar documentació complementària.



Visites al centre del 112 de Reus

Aquest dimarts, la Guàrdia Civil també es va presentar a la seu central del 112 de Reus per buscar informació sobre l'1-O. Ho feien per ordres d'un jutjat de Gandesa que té oberta una investigació arran d'una denúncia d'un particular per suposada "inacció" dels Mossos l'1-O.



En aquest cas, el magistrat va requerir l'autoritat competent dels Mossos perquè conservi les converses d'interès en el dispositiu d'emmagatzematge que haurà de ser posat a disposició del jutjat.

