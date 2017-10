L'editor del directe!cat, Joan Puig, ja declara a la caserna de la Guàrdia Civil per la publicitat de l'1-O

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 11:45 h

Ha entrat a les onze, juntament amb el director de 'El Punt Avui', Xevi Xirgo

La cita era a les onze, però diversos mitjans ja esperaven a la porta quan Joan Puig, editor del directe!cat, ha arribat a la caserna de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona per declarar com a testimoni per haver posat publicitat institucional al diari digital sobre el referèndum de l'1 d'octubre.

En el moment en que entraven a declarar Puig i Xirgo, ha sortit de la caserna de la Guàrdia Civil la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,Núria Llorach, també citada com a testimoni. Llorach ha parlat davant els mitjans per dir que "els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio seguirem garantint el pluralisme i el servei públic i seguirem treballant per aquesta garantia que ens ha encomanat el Parlament de Catalunya".

L'editor del directe!cat ha declarat que la persecució de l'Estat als mitjans de comunicació és un fet insòlit i ha assegurat que farà declaracions quan surti de la declaració. Encara no se sap quant de temps podria ser a dins de la caserna de la Guàrdia Civil. També ha entrat a declarar el director del diari 'El Punt Avui', Xevi Xirgo, en la mateixa situació que Puig.El passat 15 de setembre, Puig va rebre la visita de la Guàrdia Civil a casa seva on se li va entregar un requeriment que ordenava que el diari digital havia de deixar de mostrar i albergar publicitat institucional sobre el referèndum de l'1 d'octubre. La citació especificava que és "en relació amb una investigació declarada secreta" que s'està realitzant per orde del "Jutjat d'Instrucció nº 13 de Barcelona".