20 d'octubre de 2017, 13.15 h

El que amb de fer és no perdre més temps, perque despres de l'aturada del 10 de octobre, l'UE han cambiat,perquè això ja no es creible. Jo no se que esperà el Puigdemont, però aquesta aturada ja no és creible per ningú. Sigui el que sigui, es té que fer rapit. La gent se està posant molt nerviosa per que vostes no fan res. Volem que es declari ja l'independència,pasi el que pasi.