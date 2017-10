Aquestes són les mesures que han pactat PP i PSOE per Catalunya

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 13:15 h

Els socialistes asseguran que l'objectiu és garantir la "neutralitat"

El govern espanyol i el PSOE han pactat que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya suposi la convocatòria d’unes eleccions autonòmiques al mes de gener, segons ha avançat Eldiario.es i ha confirmat a TVE i Antena 3 la secretària d’Igualtat del PSOE i exministre Carmen Calvo, que aquest dijous es va reunir amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per acordar la forma com s’aplicarà la intervenció de les competències de la Generalitat.

Les tres mesures --eleccions al gener i el control dels Mossos i de TV3-- han estat acordades entre les delegacions que el president espanyol, Mariano Rajoy, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han designat per a la concreció de l'aplicació del 155 sobre Catalunya.



En aquests contactes hi ha estat presents, a més de Sáenz de Santamaría i Calvo, el sercteari d'Estat per a les Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, i el que va ser assessor de Felipe González, José Luis Zapatero i Alfredo Pérez Rubalcaba, José Enrique Serrano.



Mesures han estat "basant acordades"

L'exministra Calvo ha assegurat en diverses entrevistes que "el gruix" de les mesures han estat "bastant acordades" entre les dues formacions, tot i que "la manera d'aplicar-les i l'eficàcia és del govern" espanyol.



En aquest sentit ha afirmat que els socialistes han demanat a l'executiu de Rajoy que sigui "curós i prudent" en la seva aplicació, perquè per a la seva formació l'article 155 no té "res a veure" amb una "acció punitiva" sinó amb la "reposició de la legalitat" a Catalunya.

Segons Callvo, l'objectiu de les mesures ha de ser la convocatòria d'eleccions i garantir una "neutralitat institucional" de la Generalitat, que "no hi ha hagut" fins ara.



"Es tracta que els independentistes que han convertit el govern de tots els catalans en instrument del secessionisme no segueixin fent el que estan fent", ha afirmat Calvo, que ha assegurat que "l'Estat constitucional" és "molt fort" i cal que "Catalunya recuperi la seva tranquil·litat".

El PSOE demana a Puigdemont que eviti el 155

L'exministra Calvo ha recordat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que encara té al seu abast evitar l'aplicació del 155. "Fins que el ple del Senat voti les mesures que el govern proposarà a la Comissió Conjunta, el president de la Generalitat té oportunitats que ha d'aprofitar", ha dit.



Ha incorporat la petició de dures acusacions contra els independentistes que "han volgut muntar una revolució contra la democràcia", quan "la revolució més gran que hem fet a la humanitat és arribar a la democràcia".

Hisenda prepara la substitució de Junqueras

Malgrat que Calvo no ho ha explicat aquest divendres, fonts del Ministeri d'Hisenda van explicar dimecres que ja preparen la substitució del conseller d'Economia, Oriol Junqueras, per una altra persona de perfil, "tècnic" i designada pel mateix Ministeri en el cas d'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tot i que no aclareixen si aquesta persona seria un extern o un membre actual de l'administració espanyola.



Fonts pròximes al ministre Montoro apunten que Junqueras "no pot estar al capdavant" de la conselleria perquè el consideren responsable de la fuga d'empreses de les últimes setmanes a Catalunya.



Les mateixes fonts apunten que malgrat el control estricte dels comptes de la Generalitat que està en marxa des del 15 de setembre, encara hi ha marge per a una segona fase que permetria incrementar aquests controls obre els organismes autònoms i la recaptació dels impostos propis de la Generalitat.

Ple del Senat a finals de la setmana que ve o principis de la següent

La Mesa del Senat que ha d'iniciar la tramitació del 155 es reunirà el mateix dissabte i el ple del Senat on s'ha d'aprovar el pla d'aplicació de l'article 155 de la Constitució no se celebrarà previsiblement la setmana que ve, sinó la següent.



Fonts del Senat apuntaven aquest dijous com a data més probable el 30 o 31 d'octubre, tot i que també podria tenir lloc la setmana que ve, el divendres 27.



El procediment comporta la convocatòria d'una comissió conjunta que avaluarà la petició del govern espanyol abans d'enviar un nou requeriment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i traslladarà la proposta al ple del Senat.

