Al president del PDeCAT li sabria "greu" que Montilla votés a favor de l'aplicació de l'article 155 al Senat

El president del Partit Demòcrata (PDeCAT), Artur Mas, considera que "no seria assumible" que l'Estat convoqués unes eleccions al Parlament on només hi poguessin concórrer els partits que defensen la dependència a l'Estat.

És a dir, sense que s'hi poguessin presentar les forces independentistes. En una entrevista al 'Diari Ara' aquest divendres al migdia, l'expresident de la Generalitat ha afegit que aquesta situació no la contempla perquè seria "letal" per a Catalunya. Mas no ha respost, però, si està a favor o no que el president del Govern, Carles Puigdemont, convoqui ell les eleccions. "No ho puc comentar", s'ha limitat a dir.



D'altra banda, el president del PDeCAT ha sentenciat que li sabria "greu" que el també expresident de la Generalitat José Montilla votés a favor de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució al Senat.



Mas ha subratllat que Catalunya va decidir ser independent l'1-O però que el resultat encara no s'ha aplicat per tal de donar marge a una negociació amb l'Estat.



Sobre unes possibles eleccions al Parlament convocades per l'Estat -poc després de l'anunci de l'acord entre el PP i el PSOE de fer-les al gener-, Mas ha deixat clar que el PDeCAT no ha valorat encara si s'hi hauria de presentar.



Tot i això, ha asseverat que no veu unes eleccions convocades "des de Madrid" on només es presentin els partits favorables a mantenir Catalunya dins d'Espanya.



Eleccions al Parlament?

Pel que fa a unes eleccions al Parlament però convocades pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el líder del PDeCAT ha apuntat que és una "possibilitat": "És una de les opinions que tinc formades i que no puc comentar", ha sentenciat.



"És una facultat que ha de decidir Puigdemont escoltant el màxim de gent possible, li correspon a ell", ha insistit.

Ara bé, Mas també considera que encara hi ha temps pel diàleg amb Madrid: "D'aquí fins que es reuneixi el Senat no descarto que hi hagi una escletxa on s'hi veu una mica de llum".

Montilla, el PSOE i el 155

Mas també ha dit que Montilla hauria de tenir una "incomoditat gran" a l'hora de votar a favor de l'article 155 al Senat, però ha recordat que forma part d'una opció política amb unes directrius clares.



"El PSOE és part del problema a nivell espanyol i no de la solució", ha asseverat el president del PDeCAT, que ha conclòs que si els socialistes es desmarquessin de PP i Cs facilitarien "potser" una via de diàleg en el conflicte català.

No ha retirat diners del caixer

D'altra banda, Mas ha explicat que no ha secundat l'acció de Crida per la Democràcia de retirar diners dels caixers, aquest divendres pel matí: "No ho he fet ni ho penso fer", ha exposat l'expresident del Govern, que sí que ha afegit que respecta la gent que ho hagi fet.

