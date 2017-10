Els comuns abracen l'establishment i eviten que el rei sigui 'persona non grata' a Barcelona

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

16.19 h









Tan si es GRATA com si no es GRATA, a mi , una persona que sigui tan curteta que arribi a creure's que pot ser "rei dels altres" no em mereix cap respecte que no sigui el que em merei tota persona humana, fins i tot un "pordiosero pedigüeño harapiento" dels que tan sovint ens "envia" esPPanya.







Ara que ... si el qui es capaç de creure's rei em mereix molt poc respecte, ELS QUI LI FAN REVERÈNCIES I LI FAN CREURE QUE ES REI, AQUESTS ELS CONSIDERO CRETINS SUBNORMALS ANALFABETS.









