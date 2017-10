La Junta de Portaveus es reunirà dilluns per fixar el ple que podria aixecar la suspensió de la declaració d'independència

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

20 d'octubre de 2017, 15.32 h







#2







Veig que ja hhas tornat a EMPITOFAR-TE amb ANÍS EL MONO, t0as tornat a posar al llit amb el teu gos, fent que et doni pel cul, i ja tornes -per 100à vegada !!!!- a creure que estàs PRENYADA i a sentir les "penes i fàstics" típics de les prenyades.







NO , PPALURDA, NO, ÉS IMPOSSIBLE !!!! ENCARA QUE EL TEU GOS ET DONI 1.000 VEGGADES PEL CUL, NO ET POT DEIXAR PRENYADA !! !! !! !!







COM POTS SER TAN IGNORANTA, PPOBRA PPUTETA PPALURDA I FEIXISTA????!!!!







HUAH HUAH HUAH HUAHH... Llegir més