La Junta de Portaveus es reunirà dilluns per fixar la data i l'ordre del dia del ple que podria aixecar la suspensió de la declaració d'independència

Cal recordar que la Junta de Portaveus ja es va reunir dilluns d'aquesta setmana, quan JxSí i la CUP van acordar deixar en suspens la sessió plenària prevista per a aquest dimecres i dijous, a l'espera de si el govern espanyol decidia aplicar l'article 155 de la Constitució. Així, fonts parlamentàries van explicar dilluns que la majoria independentista va decidir suspendre el ple previst atenent a la situació d'excepcionalitat. Des de la CUP ja van apuntar que el proper ple s'hauria de celebrar com a molt tard la setmana que ve.



Aquest dijous els dos grups independentistes van explicar que no prendrien cap decisió definitiva sobre el possible aixecament de la suspensió de la declaració d'independència fins que l'Estat no concretés l'aplicació del 155. D'aquesta manera, JxSí i la CUP esperaran al Consell de Ministres extraordinari d'aquest dissabte per a concretar les següents passes a seguir des de la cambra per aplicar el resultat del referèndum de l'1-O. D'altra banda, Forcadell també ha convocat ja la reunió ordinària de la Mesa del Parlament, que se celebrarà dimarts que ve a les 10:00 hores, com és habitual.