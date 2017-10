L'editor del directe!cat es nega a declarar a la caserna de la Guardia Civil

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 13:35 h

Anuncia que el procés judicial no li ofereix les garanties necessàries

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Aquest divendres, Joan Puig, editor del directe!cat ha estat citat a declarar a la caserna de la Guardia Civil de Barcelona en qualitat de testimoni per haver publicat publicitat del referèndum de l'1 d'octubre al diari digital. També estava citat a declarar Xevi Xirgo, director d'El Punt Avui. L'estratègia de Puig ha estat negar-se a declarar.

Joan Puig de directe!cat ha sortit de la Guardia Civil poc després de les 12 del migdia d'avui. Havia estat citat com a testimoni però s'ha negat a parlar descol·locant als agents, que no s'ho esperaven. Davant la incertesa, l'han tingut 25 minuts esperant fins que l'han deixat marxar.

Han traslladat la seva negativa al jutge de d'instrucció número 13 per possible obstrucció de la justícia. No se li ha entregat cap acta ni còpia de la citació,



Els agents de la Guardia Civil vestits de paisà han recomanat a Puig "canviar d'advocat" i han advertit que ara podrà ser imputat. Puig s'ha defensat que la seva estratègia de '#resadeclarar' és una manera de demostrar que la justícia espanyola no té garanties i no el representa.



Tot i que el procés ha estat en castellà, Puig ha parlat en català tota l'estona i, a més, se li ha preguntat si portava el mòbil a sobre. Un cop els agents han vist que no hi havia res més a fer, han deixat marxar l'editor de directe!cat.





Moltes gràcies x la solidaritat. Acabo de sortir de la GC. #ResaDeclarar no és la meva justícia #LlibertatJordis gràcies @directe pic.twitter.com/Y9DjJPqCJl — Joan Puig Cordon (@joanpuig) 20 d’octubre de 2017

Notícies relacionades