La Junta directiva del Barça es treu la careta: trenca relacions amb una empresa que va imprimir paperetes

Ho va comunicar just el dia després que se li incautés el material per l'1-O

La Guardia Civil va entrar el passat 28 de setembre a les instal·lacions de l'empresa d'Igualada Events li en va requissar 2.5 milions de paperetes i 4 milions de sobres que anaven destinats a celebrar el referèndum del passat 1 d'octubre. Aquesta empresa col·laborava amb el Barça des de l'any 2003, però la Junta Directiva va decidir deixar-hi de treballar.

Tot i els prop de 15 anys de relació, just el dia després dels registres de la Guardia Civil a l'empresa Events, el Barça va decidir canviar d'empresa el 29 de setembre, just el dia després que la Guàrdia Civil entrés a l'empresa i requisés el material.



Durant aquests anys, segons va abançar Rac1 i recollides per WeLoBa, el club blaugrana havia contractat els serveis de l'empresa d'Igualada en diverses ocasions per l'organització d'esdeveniments del club com (la celebració de les eleccions o l'Assemblea de socis compromissaris)



Des del club expliquen que la decisió no està relacionada amb el tema de les paperetes i que es només un motiu que han trobat una nova empres, Botey Produccions de Disseny, que ha guanyat un concurs i que ja es farà càrrec de l'Assemblea de socis compromissaris d'aquest dissabte.

