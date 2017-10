El gobierno no posa data fi a la intervenció a Catalunya

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 19:30 h

Aquest dissabte s'aprovarà el document per l'aplicació del 155 en el Consell extraordinari de Ministres

El document que el Consell de Ministres aprovarà aquest dissabte per a l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució no inclourà un termini màxim de temps d’aplicació, segons fonts del govern espanyol, que ha recollit l'ACN.

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en roda de premsa a La Moncloa © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

Les mateixes fonts asseguren que l’executiu encara treballa amb el PSOE i amb Cs per acabar de configurar l’abast de les mesures.



El portaveu del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha matisat les declaracions de la secretària d’Igualtat del PSOE, Carmen Calvo, que ha apuntat que l’acord assolit entre PSOE i PP estableix la celebració d’unes eleccions autonòmiques al mes de gener.



Segons Méndez de Vigo, encara és d’hora per abordar la data de les eleccions, i primer cal “restablir” la “normalitat” i retornar Catalunya “a l’ordre constitucional”.



El també ministre d'Educació, en roda de premsa a La Moncloa, ha assegurat que les mesures del 155 “no suposen intervenir l’autonomia de Catalunya” sinó que suposaran “mesures de control extraordinàries” per assegurar el “retorn a la legalitat".



Ahir, el secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, va demanar a Rajoy que la intervenció a Catalunya sigui "limitada i breu" i que duri "el menys temps possible".









