Les petites i mitjanes empreses no es dobleguen a les pressions de l'Estat

Segons una enquesta de PIMEC, 8 de cada 10 petites i mitjanes empreses no es planteja canviar la seu social

Les petites i mitjanes empreses catalanes no han cedit a la guerra bruta econòmica de l'Estat espanyol. Després que el govern de Mariano Rajoy hagi atemorit els grans empresaris en favor dels seus interessos, aprovant -el passat 6 d'octubre- un decret per tal d'impulsar que les empreses puguin traslladar amb totes les facilitats la seva seu fora de Catalunya i realitzant trucades directes per tal de pressionar el gran capital per marxar, la PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) ha posat de manifest que 8 de cada 10 pimes no es planteja canviar la seu social fora de Catalunya.

Segons una enquesta realitzada per PIMEC a 400 empreses entre el 14 i el 18 d'octubre de 2017, fins ara, només un 1% hauria traslladat la seva seu social a altres punts de l'Estat, és a dir, al voltant de 1.300 empreses.El president de PIMEC, Josep González, ha admès estar preocupat per la situació però ha relativitzat "l'impacte econòmic" que té el trasllat de seu social d'una empresa perquè no implica "trasllat d'activitat". "Té una importància sentimental o de propaganda", ha assegurat el president de la patronal catalana de petites i mitjanes empreses. D'altra banda, més de la meitat de les empreses enquestades -un 64%-, assegura que el debat polític no afecta la seva pime.