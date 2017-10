La defensa de Sànchez demana substituir la presó per la retirada del passaport o compareixences al jutjat

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 17:30 h

Acusa la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, de fer una "interpretació extravagant" de la llei per empresonar-lo

L'advocat del president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha criticat aquest divendres la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela per fer una "interpretació extravagant" de la llei per empresonar el seu client. Així, ha recordat que no té competències per investigar-lo pel delicte del qual se l'acusa (sedició) i també creu exagerats els arguments per ingressar-lo preventivament a presó. Per això, ha demanat la seva llibertat i, com a molt, retirar-li el passaport o obligar-lo a comparèixer periòdicament al jutjat.





A més, l'advocat assegura que entre la primera declaració com a investigats el 6 d'octubre i la del 16 d'octubre no hi ha hagut fets nous ni diligències d'investigació que aportin nous indicis contra el seu client. De fet, recorda que la fiscalia no va demanar la segona declaració, i que la magistrada només es va basar en un informe de la Guàrdia Civil sobre els fets de l'1 d'octubre. Sobre aquest informe, l'advocat critica que el cos policial l'aporti sense que ningú li hagi demanat, i recorda que no fa referència als fets investigats del 20 de setembre. "És per iniciativa pròpia, és irregular", assegura l'escrit en referència a l'informe policial. En el seu escrit de 36 pàgines, l'advocat Jordi Pina reitera alguns dels arguments utilitzats en anteriors recursos i considera que l'Audiència Nacional no té competències per jutjar un delicte de sedició, ja que es tracta d'un delicte d'ordre públic, que correspon als jutjats ordinaris. Podeu informar-vos sobre aquesta qüestió al següent enllaç: http://www.directe.cat/noticia/661763/per-que-l-audiencia-nacional-no-pot-jutgar-un-delicte-de-sedicio A més, l'advocat assegura que entre la primera declaració com a investigats el 6 d'octubre i la del 16 d'octubre no hi ha hagut fets nous ni diligències d'investigació que aportin nous indicis contra el seu client. De fet, recorda que la fiscalia no va demanar la segona declaració, i que la magistrada només es va basar en un informe de la Guàrdia Civil sobre els fets de l'1 d'octubre. Sobre aquest informe, l'advocat critica que el cos policial l'aporti sense que ningú li hagi demanat, i recorda que no fa referència als fets investigats del 20 de setembre. "És per iniciativa pròpia, és irregular", assegura l'escrit en referència a l'informe policial.

Sobre la concentració davant d'Economia, Sànchez recorda que l'ANC la va convocar i la va comunicar al Departament d'Interior esperant que hi anessin unes 2.000 persones, no 40.000 com finalment hi van anar. A més, diu que el líder de l'ANC no es pot fer responsable d'altres concentracions en altres llocs ni de l'actitud individual de cada concentrat.

Sobre els motius per empresonar-lo, l'advocat recorda que la fiscalia només va al·legar un dels tres motius possibles, la reiteració delictiva, però la magistrada hi va afegir el risc de fuga i la destrucció de proves, cosa que va provocar indefensió a l'investigat perquè el seu lletrat no el va poder defensar davant d'aquests motius no al·legats per la fiscalia. Sobre la destrucció de proves, l'advocat diu que la magistrada no diu quines proves es podrien destruir. Sobre el risc de fuga, al·lega que Sànchez va anar voluntàriament a declarar els dos cops, sabent que hi havia rumors d'empresonament en la segona declaració. A més, demana que es tingui en compte la seva situació laboral i familiar, com es va fer amb Trapero, i per això aporta documentació. Sobre la reiteració delictiva, l'advocat nega que cometés cap delicte però, si fos el cas, recorda que l'ANC sempre ha apostat per mobilitzacions pacífiques i la sedició requereix algun tipus de força o violència.

Per tot això, demana, que s'anul·li l'ordre de presó i es pugui substituir per una retirada de passaport i compareixença periòdica als jutjats. Per últim, l'advocat demana que es convoqui una altra vista oral amb Sànchez present per tal de revocar l'ordre de presó.

