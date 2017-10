Comença una campanya per reduir la càrrega emocional i física dels cuidadors

Última actualització Diumenge, 22 d'octubre de 2017 05:00 h

72 municipis han demanat a la Diputació el recurs Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua, un espai relacional de suport psicològic per reduir l’estrès de les persones cuidadores

Reduir la càrrega emocional i física de les persones cuidadores que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència –normalment, un familiar- garanteix tant el benestar del cuidador com l’atenció òptima d’aquestes persones. Amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ofereix recursos als municipis, com el Programa Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua o el servei Respir de residències temporals. La vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó ha presentat el primer Grup de Suport de la temporada 2017-2018.

El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua de Martorelles, al Centre de Suport a la Llar © Diputació de Barcelona

Meritxell Budó destaca que «cal posar en valor la tasca de les persones cuidadores que, de manera altruista i gratuïta, atenen els seus familiars». També remarca la importància d'«oferir eines per al suport emocional que permetin a aquestes persones tirar endavant». Budó ha agraït «la col·laboració dels ajuntaments, que són sensibles a les necessitats d'aquest col·lectiu -format majoritàriament per dones-, que creix a causa de l’envelliment de la població». És a través dels serveis socials municipals que els ajuntaments detecten les persones que poden necessitar el suport.



Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua pel territori



En total, són 72 municipis els que han demanat aquest recurs a la Diputació, pel qual més de 1.000 persones assistiran a les sessions a tota la demarcació.



El programa de Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) de la Diputació de Barcelona va començar l’any 2009 i des d’aleshores és un dels recursos que més sol·liciten els ajuntaments a la corporació.



Aquest servei, que la Diputació ofereix en col·laboració amb els ens locals i entitats del sector, contribueix a reduir l'impacte negatiu que de vegades poden experimentar els cuidadors i, per tant, a millorar també la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.



Els grups estan formats per entre 16 i 20 persones cuidadores. Funcionen al llarg de 10 o 16 sessions d’una durada d’hora i mitja on, amb l’ajuda d’un psicòleg, es treballen temes com les estratègies per gestionar favorablement necessitats i conflictes, i la gestió d’emocions i sentiments que poden sortir durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament. També s’ofereix informació dels diferents recursos de suport que hi ha al territori o de les diferents entitats públiques i privades que els poden ajudar.



No es tracta d’un curs de formació, sinó d’un espai de relació i intercanvi d’experiències, per evitar la soledat i reduir la sobrecàrrega emocional i física de la cura. L’objectiu és generar vincles de relació, de suport i d’ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l’experiència de cuidar d’una manera satisfactòria.



El servei Respir de la Diputació



Un altre programa adreçat al suport de les persones cuidadores és el Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, situat al Recinte Mundet, un programa d'atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat o discapacitat intel·lectual. El servei té la finalitat de millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes, i beneficiar també les persones ingressades, que reben atenció personalitzada per part de professionals especialitzats.



Poden sol·licitar aquestes places aquelles famílies residents a la província de Barcelona que tinguin al seu càrrec persones amb dependència majors de 65 anys o persones amb discapacitat intel·lectual, d'entre 6 i 65 anys. Per fer-ho, s'han d'adreçar als serveis socials bàsics del seu ajuntament, que valoraran la conveniència de sol·licitar l'ingrés, i tramitaran la sol·licitud.



Pel que fa al preu de l’estada, el servei Respir es regeix per un sistema de copagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat econòmica de la persona atesa. Per a les persones amb discapacitat intel·lectual menors de 18 anys el servei és gratuït.



L’any 2016 van passar pel Respir 3.300 usuaris. El programa disposa de 190 places per a persones grans, 36 per a urgències a la vellesa, i 32 per a persones amb discapacitat intel·lectual. Més del 90% dels residents valoren positivament el servei i desitjarien sol·licitar una nova estada.



Subvencions a entitats



A més, s’han concedit, l’any 2017, 350.000 euros en subvencions a entitats socials que desenvolupen activitats de lleure per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental per donar suport a les famílies cuidadores amb un temps de descans durant les vacances o caps de setmana.