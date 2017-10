Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 18:30 h

Els socialistes catalans, amb tot, segueixen amagant-se darrere una proposta de diàleg que el Govern espanyol mai acceptarà

"Depèn de la decisió que prengui el PSOE, no li donarem un xec en blanc. Si parla amb el PP i s’aprova un acord al Consell de Ministres, s’haurà de veure quin acord pren, i a partir d’aquí, el suport que li dona el PSOE i el PSC què acorda”. Aquestes són les paraules de la diputada i portaveu adjunta del PSC, Alícia Romero, amb que ha volgut distanciar els socialistes catalans del partit de Pedro Sánchez i del seu suport al govern espanyol per aplicar l’article 155 de la Constitució. Romero ha insistit que els del PSC no creuen que “ni el 155 ni la DUI siguin solucions per a Catalunya i per a Espanya”.

la diputada i portaveu adjunta del PSC, Alícia Romero © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

I és que el PSC encara “aposta pel diàleg” entre els governs català i espanyol, en un moment en que l'Audiència Nacional espanyola ha empresonat els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, després que Carles Puigdemont hagi demanat reiteradament diàleg al govern espanyol. Romero ha demanat al President de la Generalitat que “convoqui ell unes eleccions”, i alhora, ha avisat als socialistes de l’Estat que no tenen garantit el seu suport amb els pactes que pugui fer amb l’executiu de Mariano Rajoy.



“Fins a l’últim minut abans de la realització del ple del Senat, apostarem pel diàleg. Encara hi ha temps per acordar i dialogar. A nosaltres ens agradaria que el 155 no s’arribés a aplicar, ni maximitzat ni minimitzat”, ha dit. Romero ha reconegut que el PSOE a Madrid està “parlant amb el govern espanyol sobre l’aplicació del 155” però ha preferit prendre distància. “Si acaba havent un ple al Senat amb una intervenció a través del 155, haurem de veure de quin tipus és”, ha comentat, tot recordant que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta “diu que donaria suport al PSOE però no en tots els elements i totes les circumstàncies”. “Haurem de veure”, matisa, fent referència a les mesures que pugui comportar concretament.

Després de negar que s’hagi tancat cap acord concret entre socialistes i populars a l’Estat pels detalls de l’aplicació del 155 a Catalunya, Romero ha considerat “lògic” que el PSOE i el govern espanyol “parlin” perquè la formació de Pedro Sánchez “és un partit d’Estat”. “En tot cas, no s’ha pres cap decisió. El Consell de Ministres s’explicarà i veurem després si li donem suport o no”, ha etzibat.

