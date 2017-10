L'ANC i Òmnium valoren positivament la resposta del país a l'acció de retirar diners

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 20:00 h

Demà dissabte a les 17.00 està convocada una concentració per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu accidental d'Òmnium, Marcel Mauri, s'han mostrat "contents" per una "contestació important" i una "repercussió notable" en la retirada de diners en efectiu d'entitats bancàries que van proposar per aquest divendres. Els dirigents de les entitats sobiranistes han afirmat que la primera acció de la Crida per la Democràcia pretenia tenir un caire "simbòlic".

Tot i que no tenen dades, consideren que ha de servir per "empoderar" la ciutadania, ha explicat Alcoberro."Si com a ciutadans no ens han escoltat, esperem que com a ciutadans actius i consumidors ens comencin a fer cas", ha afegit Mauri en assegurar que l'etiqueta de la campanya #LaForçaDeLaGent ha estat trending tòpic mundial a Twitter.

En exigir la llibertat dels seus presidents, les entitats sobiranistes han advertit també que "mentre no s'aturi l'onada de repressió" seguiran mobilitzats. De moment, amb la mirada posada a la manifestació d'aquest dissabte; però han avançat que l'acció d'aquest divendres "genera una nova manera de treballar" que hauran "d'explorar".

Des de primera hora del matí, les 8.00h, ja s'han pogut veure cues llargues als caixers de molts bancs d'arreu del país. Molts ciutadans han compartit el moment de la retirada d'efectiu per les xarxes socials.

Creuen que qui "perjudica de forma severa" l'economia catalana no és la seva acció sinó, en tot cas, el govern espanyol amb "decrets llei que faciliten" el canvi de seus socials o amb la "intervenció" dels comptes de la Generalitat. Amb tot, les entitats sobiranistes no descarten per ara cap acció, en ser preguntats per una vaga fiscal, però han afegit que aniran concretant els passos un per un.

Estat de Sànchez i Cuixart

D'altra banda, Alcoberro ha explicat que aquest cap de setmana les famílies de Sànchez i Cuixart els podran veure.



Ha assegurat que se senten "forts, bé de moral i estan disposats a continuar lluitant d'una altra manera des de la presó".

