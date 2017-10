Una eurodiputada belga compara Rajoy amb Erdogan

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 21:00 h

Fa un tuit on relaciona l'estil dictatorial del turc amb la reacció de l'espanyol contra Bèlgica

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Els suports a Europa cap Espanya es van erosionant o directament, trencant. És el cas de Bèlgica, que en paraules del seu primer ministre, Charles Michel, va obrir la porta a ser mediadora en un diàleg bilateral entre Catalunya i Espanya. La reacció bel·ligerant i rabiosa d'Espanya contra el país del centre d'Europa ha estat comentada per una eurodiputada belga.

So sad to see Spanish PM Rajoy copying Turkey PM Erdogan’s style in intimidating Belgian PM https://t.co/XBEjYa0Uj7 — Helga Stevens (@StevensHelga) 19 d’octubre de 2017

Notícies relacionades

Ella és Helga Stevens, eurodiputada flamenca i reconeguda a les institucions europees per la seva lluita pels drets de les persones amb discapacitat. Sense pèls a la llengua, Stevens ha assegurat en un tuit que se sent "trista" per haver vist com el president espanyol Mariano Rajoy ha "copiat l'estil del primer ministre turc, Erdogan" en l'intent "d'intimidar" el primer ministre belga.