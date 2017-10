L'Audiència Nacional ordena investigar les trucades de Trapero, Sànchez i Cuixart

Els tres van declarar dilluns passat acusats d'un presumpte delicte de sedició, pel qual estan imputats, arran de les concentracions pacífiques del passat 20 de setembre durant el registre de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia. La jutgessa va decretar presó per a Sànchez i Cuixart, mentre que va deixar en llibertat al major dels Mossos, tot i que se li va retirar el passaport.D'altra banda, la magistrada també ha demanat informació sobre els comptes i finances de l'ANC i Òmnium a l'Associació Bancària Espanyola i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal