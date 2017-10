Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 20:30 h

L'atestat de la Guàrdia Civil és del 5 d'octubre, quan els Mossos no havien lliurat encara el seu propi informe al TSJC

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va criticar l'informe de la Guàrdia Civil en la seva segona declaració davant la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola, Carmen Lamela, dilluns passat. "En gran part són parcials i falsos: ometen gran part de la informació", va assegurar sobre els fets relatats per la Guàrdia Civil en la seva ampliació de l'atestat.

Segons la gravació de l'interrogatori que ha publicat el diari 'ABC', el fiscal del cas, Miguel Ángel Carballo, va preguntar al major per l'actitud dels seus agents durant l'1 d'octubre basant-se en 24 vídeos aportats per la Guàrdia Civil que documentaven la suposada passivitat dels Mossos. Segons Trapero, no són representatius i que "són vídeos molt parcials, recullen la situació d'un minut o dos en un col·legi" i -per tant, va dir- no se'n pot treure conclusions. El cap de la policia catalana va explicar que els Mossos estan analitzant el contingut d'aquests vídeos i va lamentar que la Guàrdia Civil faci un judici sobre la seva actuació. "Es posen anècdotes amb una mirada que no quadra en res", es va queixar el major davant el fiscal i la magistrada.

A més, a Trapero li sorprèn que l'atestat de la Guàrdia Civil fos del 5 d'octubre, quan els Mossos no havien lliurat encara el seu propi informe a la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que havia ordenat impedir el referèndum. El major va defensar que els Mossos van complir l'ordre d'Armas d'impedir la votació sense alterar la convivència ciutadana. Trapero va revelar que la magistrada del TSJC va expressar verbalment a tots els cossos policials que complissin l'ordre "amb paciència, contenció i garantint en tot moment la pau social". "I així ho vam fer", va assegurar.

L'interrogatori del fiscal a Trapero es va centrar en l'1 d'octubre, tot i que aquesta actuació encara no forma part de la investigació. "Vam canviar els horaris dels Mossos per tenir el màxim de gent; vam fer moltes coses", va dir quan Carballo li va preguntar si eren suficients només dos agents a cada centre. "No és que sigui suficient, és que tensant al màxim el cos és el que teníem, no hi havia més capacitat". "Vam fer el màxim amb els canvis de torn per tenir el màxim de gent en la història del cos", va respondre quan li van qüestionar que no hagués anul·lat les vacances i permisos dels agents.

Per la seva banda, el tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir el dispositiu del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia va assegurar davant Lamela

que era Jordi Sànchez, president de l'ANC, qui pretenia dirigir l'operatiu simplement perquè va parlar amb ell i va demanar que els arrestats no arribessin emmanillats. Amb tot, el tinent de la Guàrdia Civil s'hi va negar: "No era segur entrar així als detinguts, entre un passadís format per jubilats amb una armilla taronja". El fet que Jordi Sànchez -com a líder d'una de les organitzacions de la societat civil que van impulsar les manifestacions- parlés per telèfon amb Trapero també va semblar-li a l'agent de la Guàrdia Civil una prova de que ell mateix dirigia l'operatiu.

L'ISPC inaugura curs acadèmic amb una ovació a Trapero i sense cap representant de de les policies estatals



El reconeixement al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, investigat per l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició, ha marcat la inauguració del curs acadèmic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) aquest divendres. En la mateixa setmana que ha declarat per segona vegada davant la magistrada Carmen Lamela, Trapero -que ha aparegut en el seu primer acte després de la seva declaració sense les condecoracions que li van ser imposades per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional- ha acaparat l'atenció dels periodistes i els assistents a l'acte, tot i que s'ha volgut mantenir en una posició discreta; un protagonisme implícit que s'ha trencat quan l'exdirectora de l'ISPC Núria Aymerich s'ha saltat el guió protocol·lari per dedicar-li la distinció que acabava de rebre. Aleshores els assistents s'han posat dempeus i amb un esclat d'aplaudiments han mostrat el seu suport a Trapero, assegut a la segona fila de l'auditori. En l'acte, no hi ha assistit cap representant ni de la Guàrdia Civil ni de la policia espanyola ni tampoc de la Fiscalia, tot i que havien estat convidats com els altres anys. La relació dels Mossos amb els cossos policials estatals i la Fiscalia passa per un dels seus pitjors moments arran de l'1 d'octubre. Sí que ha participat a l'acte la directora de l'acadèmia basca de Policia i Emergències, Malentxo Arruabarrena, i un membre de l'Ertzaintza, que han rebut una de les distincions que s'ha entregat. La directora de l'ISPC, Anabel Marcos, ha agraït aquesta participació. També hi eren representants de les policies locals, com el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez. En la seva intervenció, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, s'ha referit, de manera implícita, a la decisió de la Fiscalia de Barcelona de deixar d'enviar representants del Ministeri Públic a l'ISPC per oferir cursos i impartir conferències, així com a les absències a l'acte. "Si algú no vol venir és perquè s'exclou, no perquè no el convidem", ha resolt Soler, que ha reivindicat la llibertat de càtedra i l'esperit crític que es vol transmetre a l'ISPC i ha assegurat que les portes de l'escola dels futurs policies locals i mossos d'esquadra han estat “obertes a la pluralitat de pensaments”. Soler ha afirmat que no permetran que "ningú qüestioni la nostra professionalitat, sempre actuant en benefici de la convivència i la protecció de les persones, d'acord amb uns valors que són nostres i propis, com mantenir la seguretat i el respecte de tots els drets dels ciutadans". El director general de la Policia ha demanat als professors de l'escola que ensenyin als alumnes a seguir l'"exemple" dels seus comandaments per la "bondat", "honestedat" i "servei i entrega a la gent del seu país".

