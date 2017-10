El Borbó equipara l'anhel independentista al nazisme

Última actualització Divendres, 20 d'octubre de 2017 23:05 h

Felip VI dona patent de cors al gover espanyol en l'aplicació de l'article 155 contra Catalunya

Al nivell d'un presentador de 13tv, així ha estat el discurs de Felip VI en els premis Princesa d'Astúries avui a Oviedo. El Borbó ha recordat que els principis fundacionals de la Unió Europea tenen la missió de tornar a milions de ciutadans, l'"esperança d'assolir una vida digna regida per la llibertat, la democràcia i el dret" després de les dues guerres mundials, i ha subratllat que recordava aquests principis per no fer mai "un pas enrere cap al sectarisme, l'arbitrarietat i la divisió. Cap a l'horror". El Borbó ha fet aquestes consideracions després de donar patent de cors a l’aplicació del 155 contra Catalunya per part del govern espanyol.

Segons informa l’ACN, el discurs del monarca s'ha referit al projecte sobiranista català com a "inacceptable intent de secessió" i ha afirmat que cap projecte "de progrés i llibertat" es pot basar en la "desafecció, ni en la divisió, sempre dolorosa, esquinçadora, de la societat, de la família, dels amics". També ha advertit que cap projecte pot conduir a "l'aïllament o a l'empobriment d'un poble".El Rei ho ha dit al Teatre Campoamor d'Oviedo davant d'un auditori ple d'autoritats, entre les quals el president del Parlament europeu, Antonio Tajani, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker. Els tres hi eren com a representants de la Unió Europea (UE), que ha estat guardonada amb el premi Princesa Sofia a la concòrdia, però Felip VI ha aprofitat per afirmar que la seva presència a l'auditori simbolitzava "el compromís, el suport i la solidaritat" de la UE amb Espanya, amb el seu sistema constitucional i amb el seu estat social i democràtic de dret.