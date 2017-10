Assemblees territorials d'ERC proposen un Govern del PDeCAT, ERC, els comuns, i l'entorn del PSC per fer front al 155

Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 09:30 h

Junqueras i Puigdemont seguirien als seus càrrecs de president i vicepresident

ACN.- L'aplicació de l'article 155 de la Constitució per a Catalunya sembla imminent. I les estratègies per fer-hi front comencen a aflorar. En les darreres dues setmanes, ERC ha estat celebrant assemblees territorials on, entre altres qüestions, s'ha parlat dels diferents escenaris i de com hauria d'actuar el partit i el Govern per poder assolir la independència i plantar cara als embats que l'Estat impulsarà per evitar-ho. Segons ha avançat El Periódico, una de les propostes que s'han plantejat és que el president, Carles Puigdemont, reorganitzi el Consell Executiu i conformi un Govern de concentració per intentar així fer de mur de contenció al 155. Tal i com han confirmat fonts republicanes a l'ACN, aquesta és una de les idees que més força ha pres en diverses assemblees de les bases i que està sobre la taula dels dirigents del partit i del seu president, Oriol Junqueras.

Es tractaria d'intentar quadrar un Govern amb gent del PDeCAT, ERC, els comuns, i l'entorn del PSC o algun dels exdirigents que s'han distanciat darrerament del partit de Miquel Iceta. A la CUP se li oferiria també entrar al Consell Executiu, però els republicans no confien en que els anticapitalistes acceptessin formar-ne part. Aquest Govern seria, doncs, un executiu sobiranista i defensor de les institucions catalanes davant la voluntat de l'Estat d'aplicar el 155 i suspendre l'autonomia de Catalunya. Seria un Govern enfocat a evitar que Puigdemont i Junqueras quedin desprotegits i sense poder, però també, i sobretot, a oferir-lo com una opció "de país", transversal i de defensa de l'autogovern. Alguna de les territorials d'ERC, a més, proposa que algunes conselleries, potser les més globals, polítiques i transversals, estiguin ocupades per independents que despertin ampli consens entre els defensors de l'autogovern.

El que segur que contemplen els republicans és que tant Junqueras com Puigdemont segueixin en aquest Govern de concentració als seus càrrecs de president i vicepresident. Aquestes idees, de moment, no s'han proposat formalment al PDeCAT ni a Puigdemont, pero algunes fonts republicanes asseguren que podria fer-se en breu. En cas d'acceptar-se, es podria fer efectiu a principis de la setmana vinent, abans que el Senat es reuneixi per implementar els efectes del 155.