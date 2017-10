Finalment, els vint-i-quatre Nobel, entre els quals n'hi ha deu de la Pau, sis de Medecina, quatre de Química, dos de Literatura, un de Física i un d'Economia, donen suport a les crides de mediació i negociacions "cap a una resolució pacífica de l'empat actual entre el govern espanyol i Catalunya". I alerten: "Un poble que se sent reprimit rara vegada desapareix silenciosament en la nit".

Consideren que les "respostes violentes per part d'un govern central" als "desitjos de llibertat d'expressió" d'una ciutadania "únicament augmenten més l'hostilitat i creen descontent".

Els signants del text no entren a valorar qüestions constitucionals, però creuen que les democràcies "madures" poden buscar "diverses formes de permetre la llibertat d'expressió". I en aquest sentit recorden els exemples de Quebec o d'Escòcia.

A la carta, que també han enviat a la Comissió Europea, els Nobel lamenten que el govern estatal ha fet "poc" per solucionar el conflicte, i afegeixen que "mai" haurien pogut "predir" les mesures "extremes i inútils" que "emanen de Madrid" en resposta al referèndum. Així, denuncien les "escenes de brutalitat policial, la violència i l'ús de bales de goma contra el poble de Catalunya", que "no haurien esperat en l'Espanya d'avui". També se sumen a les condemnes que han fet "líders d'arreu del món".

