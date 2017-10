La Moncloa distribueix un argumentari per justificar l'aplicació del 155

Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 12:00 h

Diuen que aplicar l'article de la Constitució, sense precedents a la democràcia, vol “assegurar drets” i “no restringir llibertats”

La Moncloa ha distribuït aquest dissabte l’argumentari amb que pretèn justificar la petició del govern espanyol al Senat per aplicar l’article 155 de la Constitució a Catalunya, en un atac sense precedents a la democràcia. Només li han calgut 12 pàgines i, a més, l’executiu de Rajoy ha utilitzat aquest document per assegurar que la intervenció de Catalunya es fa efectiva “de manera garantista” i perseguint en tot moment “assegurar drets” i “no restringir llibertats”. Ahir, va transcendir que l'estratagema entre PP, PSOE i C's per acabar amb l'autogrovern de Catalunya incloïa forçar unes eleccions al Parlament per al gener, la presa de control dels Mossos d’Esquadra, de TV3 i Catalunya Ràdio i seguir intervenint els comptes catalans.

La majoria absoluta del PP a la mesa del senat i a la cambra fan molt possible que aquestes mesures tirin endavant, tot i que per saber-ho del cert cal esperar que finalitzi el Consell de Ministres, reunit de forma extraordinària aquest matí.Els objectius, segons La Moncloa, són “restaurar la legalitat constitucional i estatutària, assegurar la neutralitat institucional, mantenir el benestar social i el creixement econòmic, i assegurar els drets i llibertats de tots els catalans” que han quedat sotmesos –sosté- “a l’arbitrarietat dels seus governants”. El document assegura que “resulta essencial” protegir “la llibertat, la seguretat i la pluralitat” que són “circumstancials a un Estat de Dret i a una democràcia avançada”, i afegeix que el procés independentista genera un “greu risc per a l’interès general”.Sota aquest paraigua pretenen parar el procés populars, socialistes i Ciutadans, però caldrà esperar la resposta de la Generalitat i la societat catalana, que fa temps que es mouen al mateix ritme contra els atacs als drets fonamentals per part de l'Estat. Segons publica avui 'El País', el consell de ministres tindria previst aprovar la destitució del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de tot el govern per nomenar un representant sense perfil presidenciable.