Neus Girona Girona

21 d'octubre de 2017, 13.28 h

Entenc que estar a la pell del President no és fàcil, però també sabia que els espanyols actuarien de forma violenta i totalitària perquè està en el seu ADN. No sé si es podia prevceure la poca qualitat democràtica que està demostrant Europa, però crec que una vegada declarada la independència no podran estaviar-se de ser fidels als seus propis principis. Per tant, President: declari la independència!