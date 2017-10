Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 15:00 h

Aquests fons ara es reassignaran a Catalunya, França, Alemanya i el Regne Unit.

"Com la violència i els diners sembla ser l'únic que entén l'estat espanyol actual, no tinc més opció que suspendre el nostre nou fons inicial d'inversió de 300 milions d'euros destinat a Espanya". Són paraules de l'inversor internacional Xavier Adam, director gerent de l'AMC Network, en una carta dirigida a l'ambaixador espanyol al Regne Unit, Carlos Bastarreche, on "com inversor internacional de certa reputació i expert en economia espanyola" es mostra

"horroritzat per la forma en que el seu país s'ha comportat a Catalunya". En la missiva, denuncia "la repressió, l'enfocament legal parcial, el tall dels sistemes d'IT, la propaganda maliciosa, el colpejar a civils innocents i desarmats que només volen votar" i adverteix que l'actitud repressiva i autoritària de l'Estat pot causar greus danys en l'economia espanyola.



Podeu llegir la carta completa al següent enllaç: Podeu llegir la carta completa al següent enllaç: https://www.gracias.cat/carta-inversor-espanol-congela-fondo-en-madrid/

Després que el govern espanyol hagi basat gran part de la seva guerra bruta per aturar el procés sobiranista en una estratègia de la por pel que fa a l'economia catalana amb l'aprovació d'un decret per impulsar el canvi de seu social de les empreses i pressions directes als empresaris, Adam ha advertit a l'Estat espanyol -a qui ha qualificat de no ser "exactament un jugador global de totes maneres, excepte en la violència contra civils"- que la seva economia es veurà malparada pels seus atacs constants a la democràcia. Per començar, ell mateix ha comunicat que suspèn un nou fons inicial d'inversió de 300 milions d'euros destinat a tres projectes: "dos a Madrid i un a tot el país". "Aquests fons ara es reassignaran a Catalunya, França, Alemanya i el Regne Unit", ha dit."Molt clarament - (i no és difícil veure ara per què) - els catalans no volen estar amb tu, deixa'ls anar abans que hi hagi més conflictes derrotant a Espanya. Els seus joves votants no creuen en la propaganda empesa per canals com TVE. Deixaran Espanya emportant-se els seus cervells i les seves bitlleteres. Li insto ràpidament a que consideri la seva estratègia obtusa i ofereixi alguna forma de reconciliació abans que sigui massa tard", afegeix en la seva carta l'inversor internacional.Per acabar, Adam acusa Felip VI i tot l'executiu de Rajoy de no parar de "vessar més combustible al foc" i els adverteix que "serà molt difícil" per a l'Estat espanyol "recuperar-se a mig termini amb la comunitat d'inversió internacional".