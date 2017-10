La crida a la desesperada de Miquel Iceta per aturar el procés i distanciar-se del 155

Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 13:30 h

S'hauria reunit aquest divendres amb Puigdemont per demanar-li aturar els plans independentistes i així evitar el 155

Segons han publicat diversos mitjans, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'hauria reunit aquest divendres al Palau de la Generalitat amb el president en una crida desesperada a Carles Puigdemont per tal que frenés el procés per impedir que el govern espanyol apliqués l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autogovern de Catalunya. Cap de les dues parts ha volgut confirmar ni desmentir la notícia. Iceta ha fet avui una piulada a Twitter demanant a Puigdemont que vagi al Senat per oferir "un pacte d'Estat per a Catalunya". Segons ell, l'altra opció per evitar el 155 passa només per convocar eleccions autonòmiques.





Aquest darrer intent d'Iceta contrasta amb les declaracions d'avui mateix del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha parlat a l'obertura del Congrés del PSOE a Múrcia. Sánchez, que ha pactat amb el PP i Ciutadans l'aplicació de mesures repressives contra l'autogovern de Catalunya, ha dit avui que la reforma constitucional que proposa en cap cas inclouria les aspiracions independentistes. "Cal un diàleg sobre com unir-nos, no sobre com separar-nos", ha dit. En aquest sentit, ha justificat el seu suport incondicional a l'autoritarisme del Partit Popular dient que "el PSOE i el PP tenen profundes discrepàncies sobre què és Espanya, però cap sobre la integritat territorial d'Espanya".



A més, ha negat que el moviment transversal del sobiranisme inclogui forces d'esquerres i s'ha preguntat "qui pagarà la fractura que està provocant el secessionisme a Catalunya". Qui si pagarà segur la factura política de l'aplicació del 155 avalat i aplaudit pel PSOE seran els socialistes catalans, que han volgut evitar-lo perquè amenaça amb deixar-los fora de governs municipals tan importants com el de Barcelona.