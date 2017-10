Espanya en fallida: cop d'estat a la democràcia

Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 14:15 h

L'Estat controlarà el Govern, el Parlament, TV3 i Mossos

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació després del Consell de Ministres per explicar les mesures concretes que suposa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció de l'autogovern a Catalunya pactat entre el PP, el PSOE i C's. "Sol·licitarem al Senat que s'autoritzi el govern espanyol a procedir al cessament del president, vicepresident i consellers", ha dit confirmant les especulacions que l'Estat ordenaria acabar amb el Govern de la Generalitat. Rajoy ha dit que col·locarà els ministres espanyols -que l'han acompanyat durant la compareixença- com a "substituts temporals" dels càrrecs cessats i ha sentenciat que "l'administració de la Generalitat actuarà sota les directrius creades pel govern espanyol".





Cassolada espontània per rebutjar l'atac a la democràcia

En diversos punts de Catalunya, la ciutadania ha contestat a la repressió i el totalitarisme de l'Estat de manera immediata i ha sortit al balcó per dur a terme una cassolada que expressa el seu rebuig a unes mesures que conformen un atac directe a la democràcia. La societat civil anirà responent al llarg d'avui i els següents dies amb altres accions.

Des de Gràcia, rebutgem aquest atac a la democràcia @marianorajoy pic.twitter.com/3ZjqhyclqI — Marina Bou (@mrnbou) 21 d’octubre de 2017





També ha dit públicament que intervindrà el Parlament -tindrà dret de veto sobre les seves decisions i la cambra no podrà fer cap sessió de control al govern imposat per Madrid, ni promoure cap iniciativa que vulneri la seva llei-, però de moment no el dissoldrà de manera formal. L'estratègia de l'Estat culminarà forçant la convocatòria d'eleccions en clau autonòmica "el més aviat possible" (tot i que ha fixat un termini màxim de sis mesos) i seguint amb la bateria de mesures autoritàries, repressives i antidemocràtiques, Rajoy ha dit que "es proposa que el president del Parlament no pugui proposar candidat a president de la Generalitat o votar la investidura d'un altre president" quan es cessi Puigdemont, ni tampoc es podrà fer debat d'investidura. Ell mateix assumirà directament el poder de dissoldre el Parlament de Catalunya.Segons Rajoy, els objectius de recórrer a un article de la Constitució mai abans aplicat en democràcia és "tornar a la legalitat, recuperar la convivència, continuar amb la recuperació econòmica i celebrar eleccions". També ha posat de manifest que l'Estat espanyol controlarà els mitjans públics catalans, com ja havien avançat alguns mitjans en les darreres hores. Contestant a les preguntes dels periodistes, ha assegurat que "l'article 155 només es pot paralitzar si el Senat no l'aprova" i s'ha atrevit a dir que el Gobierno podria no haver esperat tant per a l'aplicació del 155, però ho ha fet "per prudència". La intervenció de les conselleries significa el control de totes les competències de la Generalitat, entre elles també el control dels Mossos d'Esquadra. Malgrat tot això, Rajoy ha assegurat que "no se suspèn ni l'autonomia ni l'autogovern de Catalunya".Les mesures exposades per Rajoy i aprovades avui pel consell de ministres extraordinari han de ser validades pel Senat per tal que es puguin aplicar, en un ple extraordinari divendres vinent. El més probable és que la resposta des de Catalunya sigui -segons han advertit des de la Generalitat fa dies- una declaració d'independència al Parlament. El president Puigdemont ha anunciat que oferirà una declaració institucional a les 21:00h. Fins a aquesta hora, es mantindrà reunit amb el seu equip al Palau de la Generalitat i només sortirà per assistir a la manifestació que aquest dissabte a la tarda ha convocat la Taula per la Democràcia en protesta per l’empresonament dels líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i l’actitud dictatorial de l’Estat espanyol davant el procés català. Inicialment, s’esperava que després que el govern espanyol expliqués les mesures que prendria, el president de la Generalitat o el portaveu del Govern, Jordi Turull, compareixerien per donar el seu punt de vista. Però el nivell de les mesures ha obligat a l’executiu català a fer un canvi de plans i planificar la declaració institucional, i l’han portat a decidir l’assistència de Puigdemont a la manifestació.