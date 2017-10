El secretari d'organització de la formació morada titlla Mariano Rajoy de "president piròman", i diu que hauran de reunir l'executiva del partit per decidir quines mesures prenen a partir d'ara. Echenique també ha carregat contra el PSOE, de qui ha assegurat que la ciutadania "no oblidarà" al costat de qui ha estat.

